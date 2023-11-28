شكرا لقرائتكم مشاهد مبهجة من الرياض بعد إعلان استضافتها إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مدينة الرياض العديد من مظاهر الفرح والاحتفال بعد الإعلان عن استضافتها لمعرض إكسبو 2030.

مظاهر فرح

ونشرت قناة السعودية مقطع فيديو يوثق مظاهر الفرح في عدد من المناطق، حيث حرص المواطنون على الاحتفال بالأعلام والنزول في مشاهد احتفالية بهذا الإنجاز التاريخي.

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فوز الرياض

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.