شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إصدار وتجديد 29,346 شهادة صحية خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 29,346 شهادة صحية خلال الربع الثالث، وفحص 20,946 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة بأن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

جولات ميدانية

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.

حملة على الباعة الجائلين

ونفّذت الأمانة، حملة ميدانية في نطاق بلدية العزيزية على الباعة الجائلين؛ أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات بشكل عشوائي؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وقالت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، إن الفِرَق الميدانية واصلت حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق، وجرى مصادرة أكثر من 2.3 طن من الخضروات والفواكه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية على المواقع التي يتواجد "البيع العشوائي" للحد من هذه الممارسات ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.