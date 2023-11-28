شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد وزير الإعلام أن هذا الإنجاز التاريخي ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود الذي وفرته القيادة، وما سخرته من إمكانيات كبيرة للفوز في المنافسة، والوصول إلى هذه النتيجة المبهرة.

وأوضح أن معرض إكسبو في الرياض يأتي مواكبًا لاكتمال التحول الذي تشهده المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعد إكسبو أقدم وأعرق المعارض العالمية وأكبرها، إذ أقيم لأول مرة في لندن قبل 170 سنة.

الرياض تستضيف إكسبو 2030

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.