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مجلس التعاون: فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030 يعكس مكانتها الدولية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خادم الحرمين الشربفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد الأمين العام أن فوز المملكة باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030, له دلالة كبيرة على مكانتها الدولية المرموقة وقدرتها العالية والاحترافية في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية.

الرؤية المستقبلية للمملكة

وقال البديوي إن استضافة المعرض يعكس تمتع المملكة بالإمكانيات والبنية التحتية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، مما يدل على التخطيط والرؤية المستقبلية للمملكة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية.

وأعرب عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بالتوفيق والنجاح في استضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 بمدينة الرياض، مؤكداً بأن هذه الفعالية ستكون مميزة ومتطورة بشكل كبير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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