شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس البرازيلي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم في الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس لويز إيناسيولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. وأجريت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد والرئيس البرازيلي جلسة مباحثات رسمية رحب سموه في بدايتها بالرئيس في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر الرئيس عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.



توقيع مذكرة تفاهم

جرى خلال جلسة المباحثات الرسمية استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية، والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وشهد سمو ولي العهد والرئيس البرازيلي، مراسمِ توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ومن الجانب البرازيلي ووزير المناجم والطاقة الكسندر سيلفيرا.

الحاضرون في اللقاء

حضر جلسة المباحثات الرسمية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل بن إبراهيم غلام.

فيما حضر من الجانب البرازيلي، رئيس المجلس الوطني رودريجو أوتافيو سواريس باتشيكو، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، روي كوستا، ووزير المالية فرناندو حداد، ووزير الموانئ والمطارات سيلفيوكوستا فيلهو، ووزير الزراعة كارلوس فافارو، ووزير المناجم والطاقة الكسندر سيلفيرا، وكبير مستشاري الرئيس سيلسو لويز نونيز أموريم، ورئيس البنك الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (BNDES) الويسيو ميركادالنتي، وسفير البرازيل لدى المملكة سيرجيو باث، ووكيل الوزارة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط كارلوس دوارتي، والرئيس التنفيذي لشركة (Petrobras) جين بول بريتس، والرئيس التنفيذي رئيس الوكالة البرازيلية لتنمية الصادرات والاستثمار - APEX جورجي ناي فيانا ماسيدو نيفيس، ورئيس المراسم في رئاسة الجمهورية فرناندو لويس ليموس إجريجا، ونائب كبير المستشارين الخاصين للرئيس أودو أراجو فاليرو.