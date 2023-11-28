شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، ولشعب المملكة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي في العاصمة الرياض عام 2030م.

وثمن وزير الخارجية توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظمها الله-، والمتابعة المستمرة لحظة بلحظة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- لملف استضافة الرياض إكسبو 2030.

وأشاد بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات الحكومية لتقديم ملف استثنائي قد حظي بتصويت (119) دولة.

معرض إكسبو الرياض 2030

وقدم وزير الخارجية الشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة على دعم ملف المملكة.

وأشار إلى أن اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، يؤكد على مكانة المملكة الدولية وعلاقاتها المتطورة مع كافة الدول حول العالم.

وأكد أن إكسبو الرياض 2030 سيكون معرضاً من العالم وإليه ويعكس ثقة العالم بالمملكة، ويقدم رؤية المملكة 2030 كنموذجٍ ناجح ورائد في العالم على كافة الأصعدة.