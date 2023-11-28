شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات في الرياض بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت في الرياض مساء اليوم فعاليات الاحتفال بفوز المملكة باستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، تتويجاً للجهود الوطنية التي تكاتفت لتحقيق النجاح وبدء رحلة استشراف المستقبل.

وجاءت الاحتفالات بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

سبق وأعلنت الهيئة، تنظيم احتفالات بمناسبة فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 في 3 مواقع رئيسية في العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء.

معرض إكسبو الرياض 2030

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عن فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت السعودية في 29 اكتوبر 2021، طلبها استضافة المعرض وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.