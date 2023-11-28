الأمير محمد بن ناصر: منتدى جازان للاستثمار منصة لاستقطاب استثمارات نوعية للمنطقة

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن منتدى جازان للاستثمار 2023م ، الذي ينطلق غدًا برعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - يسعى ليكون منصة لاستقطاب استثمارات مباشرة ونوعية لمنطقة جازان، وأداة للتواصل مع الجهات المعنية لزيادة تحسين بيئة العمل وإيجاد شراكات استراتيجية واستثمارية لنمو شامل وتنمية مستدامة بمنطقة جازان .

واستعرض أمير المنطقة أهمية المنتدى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متخصصة في التعريف بالمنطقة، وما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية، والتعريف بالاستراتيجيات الاستثمارية المستقبلية لتنمية المنطقة.

وأعرب الأميرعن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان لولي العهد ـ حفظه الله ـ لرعايته للمنتدى الذي تأتي امتدادًا لرعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بكل ما يخدم دوت الخليج ويعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة، متمنيًا أن يحقق المنتدى أهدافه الكبرى التي تتسق مع رؤية المملكة 2030.