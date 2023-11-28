واستعرض أمير المنطقة أهمية المنتدى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متخصصة في التعريف بالمنطقة، وما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية، والتعريف بالاستراتيجيات الاستثمارية المستقبلية لتنمية المنطقة.
وأعرب الأميرعن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان لولي العهد ـ حفظه الله ـ لرعايته للمنتدى الذي تأتي امتدادًا لرعاية واهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بكل ما يخدم دوت الخليج ويعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة، متمنيًا أن يحقق المنتدى أهدافه الكبرى التي تتسق مع رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن ناصر: منتدى جازان للاستثمار منصة لاستقطاب استثمارات نوعية للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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