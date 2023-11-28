الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

أعلنت مؤسسة الملك خالد اليوم عن فوز 10 منظمات غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته الثامنة بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، من خلال حفل أقيم اليوم في مقر مؤسسة الملك خالد لتوقيع اتفاقيات المنح مع المنظمات الفائزة، وبحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، وممثلي البنك الأهلي السعودي والمنظمات الممنوحة.

بدورها قالت الأميرة نوف بنت محمد في كلمتها أثناء الحفل: «تُثمّن مؤسسة الملك خالد وتسعد باستمرار الشراكة والتعاون القائم مع البنك الأهلي السعودي والممتد منذ عام 2020م، وتفخر بما قُدِم من جهد ملموس في سبيل إنجاح هذه الشراكة وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة نحو تنمية القطاع غير الربحي ودعم مسيرته لخدمة المواطن والوطن، وتؤكد المؤسسة التزامها بتحقيق النجاح للأهداف المشتركة».

وأضافت: «إننا في مؤسسة الملك خالد نفخر بالمنظمات غير الربحية الفائزة بهذه الدورة من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، ويتجلى ذلك في دورهم الذي يقومون به في تلمس احتياجات المستفيدين، وخلق الفرص لكل فرد في المجتمع وتمكينهم من الدفع بعجلة التنمية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء وتحقيق الذات».

وشملت الدورة الثامنة للبرنامج المنظمات في المنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، حيث تم اختيار المنظمات الممنوحة بعد اجتيازهم لمرحلة المراجعة والفرز والتقييم من بين 38 مقترح مشروع، والتي تمت بناءً على معايير محددة، إضافة إلى الأثر الذي سيحققه التدخل المقترح في المشروع على المستفيدين. وذلك بهدف تمكين 380 مستفيدًا من المنظمات الفائزة، تعزيزًا لقدراتهم واستدامة مصادر الدخل لديهم.