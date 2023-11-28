بدورها قالت الأميرة نوف بنت محمد في كلمتها أثناء الحفل: «تُثمّن مؤسسة الملك خالد وتسعد باستمرار الشراكة والتعاون القائم مع البنك الأهلي السعودي والممتد منذ عام 2020م، وتفخر بما قُدِم من جهد ملموس في سبيل إنجاح هذه الشراكة وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة نحو تنمية القطاع غير الربحي ودعم مسيرته لخدمة المواطن والوطن، وتؤكد المؤسسة التزامها بتحقيق النجاح للأهداف المشتركة».
وأضافت: «إننا في مؤسسة الملك خالد نفخر بالمنظمات غير الربحية الفائزة بهذه الدورة من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، ويتجلى ذلك في دورهم الذي يقومون به في تلمس احتياجات المستفيدين، وخلق الفرص لكل فرد في المجتمع وتمكينهم من الدفع بعجلة التنمية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء وتحقيق الذات».
وشملت الدورة الثامنة للبرنامج المنظمات في المنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، حيث تم اختيار المنظمات الممنوحة بعد اجتيازهم لمرحلة المراجعة والفرز والتقييم من بين 38 مقترح مشروع، والتي تمت بناءً على معايير محددة، إضافة إلى الأثر الذي سيحققه التدخل المقترح في المشروع على المستفيدين. وذلك بهدف تمكين 380 مستفيدًا من المنظمات الفائزة، تعزيزًا لقدراتهم واستدامة مصادر الدخل لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.