انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية الرضاعة الطبيعية.. الأربعاء المقبل

وفي إطار رؤية المملكة، يسعى المؤتمر لإشراك جميع الجهات الحكومية والصحية لدعم الرضاعة الطبيعية، وتحقيق رفع معدلاتها إلى 50%، تماشيًا مع رؤية منظمة الصحة العالمية، مرتبطاً بسبع من مستهدفات التنمية المستدامة، من بينها تطوير البيئة التنظيمية لتحفيز الرضاعة الطبيعية ونقل التجارب الدولية في التشريعات.
يذكر أن جمعية الرضاعة الطبيعية جمعية غير ربحية انطلقت عام 1441 في كافة مناطق المملكة وتعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وتهدف لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتمكين الامهات من الرضاعة، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكادر الصحي وإجراء الابحاث والدراسات من خلال برامج نوعية وشراكات استراتيجية.
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