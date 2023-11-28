اخبار السعوديه

الذكاء الاصطناعي بالدفاع المدني

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6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر

بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة...

efc73da6e7.jpgجدة: يمن لقمان
269a813f10.jpg14 جمادى الأولى 1445 هـ

محاكمة صورية لفسخ عقد إيجار

نفذ أمس، نادي همة القانوني، وجمعية آفاق للمبادرات المجمعية في الأحساء، بإشراف من الهيئة للمحامين ممثلة في لجنة المحامين...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

400 متدربة بتقنية البنات الرقمية

استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...

icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

400 متدربة بتقنية البنات الرقمية

استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

تحسين المشهد الحضري

رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، الذي يأتي ضمن برامج أنسنة...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

ضبط مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مُخالفين لنظام البيئة: لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة. وأوضحت القوات...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

أعلنت مؤسسة الملك خالد اليوم عن فوز 10 منظمات غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته الثامنة بالشراكة مع البنك...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png14 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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