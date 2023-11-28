الذكاء الاصطناعي بالدفاع المدني

6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ محاكمة صورية لفسخ عقد إيجار نفذ أمس، نادي همة القانوني، وجمعية آفاق للمبادرات المجمعية في الأحساء، بإشراف من الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ 400 متدربة بتقنية البنات الرقمية استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز... جدة: جدة: دوت الخليج 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ 400 متدربة بتقنية البنات الرقمية استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ تحسين المشهد الحضري رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، الذي يأتي ضمن برامج أنسنة... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ ضبط مخالفين لنظام البيئة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مُخالفين لنظام البيئة: لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة. وأوضحت القوات... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي أعلنت مؤسسة الملك خالد اليوم عن فوز 10 منظمات غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته الثامنة بالشراكة مع البنك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 14 جمادى الأولى 1445 هـ 14 جمادى الأولى 1445 هـ

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