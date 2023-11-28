الذكاء الاصطناعي بالدفاع المدني

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6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر
بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة...
محاكمة صورية لفسخ عقد إيجار
نفذ أمس، نادي همة القانوني، وجمعية آفاق للمبادرات المجمعية في الأحساء، بإشراف من الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين...
400 متدربة بتقنية البنات الرقمية
استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...
400 متدربة بتقنية البنات الرقمية
استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...
تحسين المشهد الحضري
رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، الذي يأتي ضمن برامج أنسنة...
ضبط مخالفين لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مُخالفين لنظام البيئة: لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة. وأوضحت القوات...
الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي
أعلنت مؤسسة الملك خالد اليوم عن فوز 10 منظمات غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته الثامنة بالشراكة مع البنك...
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