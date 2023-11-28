ضبط مخالفين لنظام البيئة

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6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر
بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة...
محاكمة صورية لفسخ عقد إيجار
نفذ أمس، نادي همة القانوني، وجمعية آفاق للمبادرات المجمعية في الأحساء، بإشراف من الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين...
400 متدربة بتقنية البنات الرقمية
استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...
400 متدربة بتقنية البنات الرقمية
استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.وتجاوز...
تحسين المشهد الحضري
رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، الذي يأتي ضمن برامج أنسنة...
الذكاء الاصطناعي بالدفاع المدني
انطلقت، أمس، أعمال ورشة عمل «توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في أعمال الدفاع المدني»، والمعرض المصاحب، الذي يقُام خلال...
الإعلان عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي
أعلنت مؤسسة الملك خالد اليوم عن فوز 10 منظمات غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته الثامنة بالشراكة مع البنك...
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