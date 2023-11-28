تعزيز قدرات ومهارات الكادر القانوني بـ60 جهة حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الدراسات والبحوث القانونية سلسلة من الدورات التدريبية، قدمها مستشارون قانونيون ذوو خبرة متخصصة، بمشاركة قياديي الإدارات القانونية والكادر الاستشاري القانوني من 60 جهة حكومية، إذ جاءت هذه الدورات ضمن جهود المركز في أداء المهمات المنوطة به من رفع الوعي القانوني، وتعزيز قدرات ومهارات الكادر القانوني المتعلقة بالجوانب التشريعية. وتناولت الدورات التدريبية موضوعات قانونية ذات صبغة تشريعية بعناوين مختلفة، منها: «تلمس الاحتياج التشريعي وآلية الرفع به»، و«تطوير مهارات الصياغة التشريعية»، وشملت جوانب قانونية تشكل أهمية في الشق التشريعي من العمل القانوني، مثل تلمّس مكامن الاحتياج التشريعي، وإعداد الوثائق التشريعية اللازمة وآلية الرفع بها، كذلك التعريف بالصياغة وأهميتها في العمل التشريعي.

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