شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان يوضح حكم العدة لمن هجرها زوجها 3 سنوات قبل الطلاق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء ، على سائلة تقول “زوجي هجرني منذ ثلاث سنوات ، فهل لو حصل الطلاق بعدها ، هل يلزمني عدة” .

وقال السليمان : “إذا حصل الطلاق فالمرأة لها عدة ، ولكن الهجر لا يعني الطلاق حتى لو كان لسنوات عدة ، فهذا لا يعد طلاقًا والعدة تبدأ بالطلاق” .

وأوضح أن بعض الأشخاص لا يميزون بين الطلاق وإجراءاته ، الطلاق يبدأ عندما يتلفظ الزوج بالكلمة ، وليس يبدأ عند تسجيله في المحكمة وخلافه فهذا خطأ شائع .