شكرا لمتابعة خبر عن السودانيين يحتفلون بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل أهل السودان مساء اليوم الثلاثاء بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030.

ووثق مقطع فيديو احتفالات السودانيين الكبيرة على أرض الرياض بعد الإعلان بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو، والذي يعتبر حدث تاريخي عظيم.

وكانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بباريس ، أعلنت عن فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030 ، المعرض الأكبر على مستوى العالم، عقب منافسة مع إيطاليا وكوريا الجنوبية .