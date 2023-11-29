تراند اليوم : بعد القبض عليها.. كشف تفاصيل جديدة حول المذيعة المصرية "إنجي حمادة" المتهمة بنشر مقاطع إباحية وخادشة للحياء

صحيفة الخليج 365: تكشفت تفاصيل جديدة حول المذيعة المصرية "إنجي حمادة" المتهمة بنشر مقاطع إباحية وخادشة للحياء.

فيديوهات خادشة

وأفادت التفاصيل، أن "إنجي" ليست إعلامية ولها معلومات وسوابق جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا منها تبديد وآداب عامة، إضافة إلى التهمة الجديدة المتعلقة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف و تيك توك، والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

أعمال فاضحة ومخلة

وأقرت "إنجي" بمزاولة نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة، فيما اتضح أن المتهمة وهي من مواليد العام 1975، مقيمة في منطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شاب يصغرها في العمر وسبق أن اتهمت بممارسة أعمال فاضحة ومخلة.

الفسق والفجور

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على "إنجي"، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.