شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد سموه، في تصريح بهذه المناسبة، أن فوز المملكة بالاستضافة تحقق برؤية طموحة وخطط بنيت على دراسات مستفيضة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام شخصي من سمو ولي عهده الأمين بهذا الموضوع، لتحقيق الريادة وتبوّء المملكة مكانتها المعهودة، وهو امتداد لنجاحات المملكة وريادتها في كافة المجالات.

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عنوان ملهم

وقال ” إن معرض إكسبو الرياض 2030 الذي يحمل عنوانًا ملهماً (حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل)، يعد دعوة للعالم لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبلٍ مزدهرٍ ومستدام، حيث إنه سيشارك في إكسبو الرياض 2030 عدد من الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين”.

وأشار سموه، إلى أن المعرض سيحوي بيئة ثقافية سيتم ربطها بالعلوم والتقنية، ليكون بإمكان الزوار تجربة أفكار متنوعة للمستقبل وعيش أساليب مبتكرة لتحقيق غد أفضل.

وشدد سمو الأمير فيصل بن بندر، على أن مبادرات المملكة في مجالات التقنية والاستدامة تضع الرياض في موقع ريادي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مؤكداً أن المملكة قطعت شوطاً طويلاً نحو مستقبل مستدام من خلال رؤيتها 2030 والمبادرات المندرجة تحتها التي تدل على التزام المملكة الدولي.

ولفت سموه النظر، إلى أن المملكة بفوزها باستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 , تضمن للعالم أجمع أن يحصلوا على تجربة فريدة تعكس براعة المملكة في التخطيط وجودة التنظيم وعمق التركيز على اختيار الموضوعات ذات الأثر المستدام على البشرية وتحقيق جودة الحياة.

تهنئة نائب أمير الرياض

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد في تصريح بهذه المناسبة، أن فوز المملكة بالاستضافة تجسيد حي لمكانة المملكة الدولية وجهودها لخلق مستقبل دولي مستدام بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

وأضاف سموه، أن فوز المملكة جاء نتيجة اهتمام ومتابعة سمو ولي العهد الشخصية، وعنايته بهذا الملف، حيث كان له بالغ الأثر بما حصل من دعم دولي وتصويت لاستضافة المملكة لإكسبو، وهو امتداد لجهود سموه لتتبوأ المملكة مكانتها المستحقة على الصعيد العالمي.

إلهام للعالم

وأشار الأمير محمد بن عبدالرحمن، إلى أن اختيار عنوان استشراف المستقبل لمعرض إكسبو الرياض2030 , يحمل في طياته إلهاماً للعالم بأسره للتخطيط لمستقبل زاهر، والتركيز على الدور الحالي الواجب العمل به لتشكيل مستقبلٍ مستدام، مشيراً إلى أن مشاركة الدول والمنظمات والشركات والجامعات والأفراد فرصة لتقديم المملكة لهم بما يليق بها ثقافياً واجتماعياً.

ولفت النظر إلى أن زوار المعرض سيكون بإمكانهم تجربة أفكار متنوعة للمستقبل، وعيش أساليب مبتكرة لتحقيق غد أفضل وذلك من خلال التقنية والابتكار التي يضمهما المعرض.

وقال: إن التزام المملكة بمستهدفات التنمية المستدامة سينعكس على ما يضمه المعرض من تصاميم صديقة للبيئة، وتقنيات ستبهر المشاركين والزوار من شتى أنحاء العالم، والمملكة تنتظر الزوار والمشاركين في المعرض، وهي على استعداد لتقديم تجربة تعكس عمق اهتمامها بكل ما يخدم تطلعاتهم، في ظل الاهتمام الكبير والدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة.