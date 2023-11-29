شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية المصري": واثقون من قدرة المملكة على تنظيم إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم إكسبو 2030، وهنأت الوزارة، المملكة العربية السعودية لفوزها باستضافة المعرض في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة إن تنظيم إكسبو 2030 سيضيف لرصيد الفعاليات الدولية المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها.

وأكدت في بيان لها، أن فوز المملكة بتنظيم هذا الحدث الدولي، يجسد مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي التوفيق والرقي.

المعرض الأكبر في العالم

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت المملكة في 29 اكتوبر 2021، طلبد استضافة المعرض، وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.