إكسبو 2030.. النائب العام: المملكة أصبحت محطة تجذب أنظار العالم

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة في هذا العهد تشهد تطورًا متناميا في كل الأصعدة، وحضورًا ملفتًا في الميادين كافة، ومحطة تجذب إليها الأنظار بتبوئها مكانة عالية بين الدول بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الحثيثة لقائد نهضتها سمو ولي العهد، إذ أثمرت مساعيه - حفظه الله - في تحقيق الأصوات في الترشيح للفوز باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

ورفع النائب العام التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية وتبادل العلم والثقافة والتراث.

تطوير الأنظمة الأمنية التقنية

وأشاد النائب العام بدور القيادة الرشيدة في تطوير البنية التحتية لمدينة الرياض والاستثمار الأمثل فيها، كما عنيت بتطوير الأنظمة الأمنية التقنية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة خلال فترة المعرض، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها مرتادو المعرض.

إضافة إلى التركيز على جعل المعرض مستدامًا بشكل كامل، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع جوانب التنظيم والتشغيل.

واختتم حديثه بالشكر الدائم لله عز وجل على تحقيق مستهدفات دولتنا المباركة، وبالدعاء لولاة أمرنا بدوام التوفيق والسداد، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.