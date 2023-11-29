تراند اليوم : بالفيديو.. باحث" في ما وراء الطبيعة" يكشف سبب سقوط الطائرات وغرق السفن في مثلث برمودا

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، سبب سقوط الطائرات وغرق السفن في مثلث برمودا.

وقال خلال مقطع فيديو:" يوجد في مثلث برمودا، غاز الميثان بكثافة عالية ويمكن أن يسحب السفن".

وتابع:"مغناطيسية الكرة الأرضية في هذه المنطقة قد تكون عالية، ولذلك الطائرات التي تمر فوقها تتعطل بسبب القوة المغناطيسية".

وأشار إلى أن غرق السفن وسقوط الطائرات في مثلث برمودا لا علاقة له بالشيطان أو الفضائيين، لافتا إلى أن هناك منطقة في المكسيك لا يعمل فيها أي جهاز مثل الجوال أو الراديو أو التلفزيون، وهذا يرتبط بظواهر طبيعية مثل القوة المغناطيسية.