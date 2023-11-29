تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يحذر من 4 أشياء تقلل من قيمة الإنسان

صحيفة الخليج 365: حذر الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، من 4 أشياء تقلل من قيمة الإنسان.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 أشياء تقلل من قيمة الإنسان وتشمل:

1- أن تكون أنانياً يعني تحب نفسك كثيراً ولا يهمك الناس حولك.

2- أن تكون كاذباً يعني تختلق القصص والأخبار والمعلومات الوهمية والمزيفة لخداع الآخرين ليصدقوها.

3- أن تكون بخيلاً يعني تكون كريماً مع نفسك وبخيل مع الآخرين، أو أن تكون بخيلاً مع نفسك ومع الآخرين وكلاهما مر.

4- أن تكون عدوانياً يعني عدواني ومؤذي ومتنمر من أجل أن تؤذي غيرك عمداً وتتلذذ بذلك.