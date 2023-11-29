شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يبحث مع مؤسسات أمريكية تعزيز الشراكة في البحث والتطوير والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار م. عبد الله بن عامر السواحة اليوم الأربعاء، مع مدير المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية، لمناقشة الشراكة بين الجانبين، وتمكين العلماء والباحثين المبتكرين في المجالات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاريع بحثية وحلول ابتكارية

كما اجتمع م. السواحة مع مديرة المعهد الوطني للصحة، لمناقشة المشاريع البحثية والحلول الابتكارية في مجال الصحة وتعزيز الابتكارات لخدمة البشرية، من خلال إيجاد حلول للتحديات الصحية الملحة عالميًا بما يتوائم مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنت عنها المملكة.

وتأتي سلسة الاجتماعات في الوقت الذي تتجه فيه المملكة بقوة إلى الاستثمار في بناء القدرات، والممكنات البحثية والابتكار المؤدية للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار.