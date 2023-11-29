شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير: اكتشاف علامة على بطنك تشير إلى مرض خطير.. لا تتأخر في زيارة الطبيب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تورم البطن: علامة على إصابة بسرطان الكبد

يعتقد الكثيرون أن تورم البطن مجرد مشكلة شائعة وغير خطيرة، ولكن الحقيقة هي أنه قد يكون علامة على إصابة شخص بمرض خبيث مثل سرطان الكبد. وفقًا لتقرير موقع "Verywellhealth"، فإن أعراض سرطان الكبد تشمل مجموعة متنوعة من الأعراض التي يجب مراقبتها بعناية.

تورم البطن والألم

أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الكبد هو تورم البطن. قد يشعر بعض الأشخاص بوجود كتلة صلبة ومتورمة في المنطقة الموجودة أسفل القفص الصدري على الجانب الأيمن. وعادةً ما يكون هذا التورم غير مؤلم، ولكن في بعض الحالات قد يصاحبه ألم وإزعاج في المناطق المحيطة بالورم. إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض، فمن المهم مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح.

ألم البطن وضيق التنفس

قد يشعر الأشخاص المصابون بسرطان الكبد بألم وانزعاج على الجانب الأيمن من البطن أسفل الأضلاع مباشرة. يحدث ذلك بسبب ضغط ورم الكبد على الهياكل والأعصاب الأخرى في هذه المنطقة. إذا كان لديك تضخم في الكبد، فمن المهم التواصل مع الطبيب لتقييم الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعراض أخرى لسرطان الكبد

بالإضافة إلى تورم البطن وألمه، هناك عدة أعراض أخرى يمكن أن تشير إلى إصابة شخص بسرطان الكبد. من بين هذه الأعراض:

فقدان الوزن غير المبرر

ضيق التنفس

ألم في الكتف الأيمن

الشعور بالغثيان

الشعور بالتعب والضعف

الحمى

القيء

اليرقان، وهو اصفرار الجلد والجزء الأبيض في العين

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فمن الضروري مراجعة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.