شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تبكي بعد تعرضها لحادث بسيارة والداتها..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو انهيار فتاة من البكاء ، بعد تعرضها لحادث مروري بسيارة والداتها .

ووثق الفيديو ، صدمة الفتاة بعدما شاهدت آثار الحادث على السيارة ، حيث قالت : “أمي والله بالغلط شوفي” .

ولقى مقطع الفيديو ، تعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة ، ومن أبرز هذه التعليقات: “مسكينة الله يعوضها شكل السيارة جديدة” ، بينما كتب آخر: “سلامة الإنسان أهم شئ والحديد يتعوض الله يعوضهم خير ويرزقهم من فضله” .