شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المواصفات والمقاييس: احذر غلق نوافذ الغرفة وقت تشغيل الدفاية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر وائل الذياب المتحدث باسم هيئة المواصفات والمقاييس، من غلق نوافذ الغرفة وقت تشغيل الدفاية، مطالبًا “لا تطيل توصيلات الدفاية”.

وقال وائل الذياب، عبر برنامج”يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن غلق النوافذ أثناء تشغيل المدفأة قد يسبب الاختناق، موضحًا طرق التأكد من سلامة “الدفايات” بالمنزل مع دخول فصل الشتاء.

وأكد الذياب، أنه يجب قبل ذلك التأكد من أن السلك سليم ليس به أي قاطع و”الشابك” سليم وثابت ولا يستطيع الطفل إدخال يده فيه، ومسح الغبار بشكل كامل بمنشفة ليس بها ماء، ناصحًا بعدم شراء مدفأة مستعملة.