شكرا لمتابعة خبر عن مستشار يوضح عقوبة التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث عبد الملك الحبيب محامي ومستشار قانوني عن عقوبة التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط.

وقال الحبيب أن التأخير أو الخروج المبكر من الدوام أو توقيع الحضور فقط دون الانصراف لكل منها عقوبة مختلفة إداريا.

وأضاف الحبيب بأن من يطبق عليه هذه العقوبة يوضع له قرار خلال أسبوع يصدر فيه الموارد البشرية الخاصة بالشركة والشؤون القانونية.

وتابع الحبيب بأن عقوبة التوقيع للزميل تكون أخف من عقوبة صاحب الواقعة نفسه.