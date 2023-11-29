تراند اليوم : تصفية فروع سلسلة محلات شهيرة في مصر ومنافسة شركة سعودية للاستحواذ عليها

صحيفة الخليج 365: أعلنت سلسلة سوبر ماركت "ألفا" الشهيرة في مصر، عن تصفية فروعها تمهيدا لإغلاقها، بسبب أزمة ديون طاحنة تمر بها.

تسهيلات ائتمانية

وبلغت مديونيات سلسلة المحلات 100 مليون جنيه، تتمثل فى تسهيلات ائتمانية، والتزامات لعدد من الموردين، حيث أن الشركة تمتلك نحو 9 أفرع غالبيتها بنظام الإيجار.

المعادى والزمالك

وتتوزع أفرع الشركة فى مناطق المعادى، ومصر الجديدة، والتجمع الخامس، والزمالك، والمهندسين، والدقى، والشيخ زايد، والمنصورة، وفق بيانات الصفحة الرسمية لألفا ماركت على الفيس بوك.

مستحقات العاملين

ومن جانبه، قال مدير فرع الدقي، إن مستحقات العاملين التي لم تصرف منذ عام 2006، التي قام رجل الأعمال ممدوح الأمين بشرائها في عقد البيع، مبينا أنه حتى أشهر 7 و8 و9 من العام الجاري كانت فروع المهندسين والمعادي تعمل، ورغم ذلك لم يتم صرف مرتبات ما يقرب من 130 عامل فضلًا عن العقود المؤقتة منذ شهر 7 حتى الآن، وفقا لموقع RT.

زيادة الرواتب

وتابع أنه تم تسريح جزء من العمالة في عام 2020، فضلًا عن عدم زيادة الرواتب منذ عام 2019.

سلاسل تجارية

وفي سياق متصل، تتنافس 3 سلاسل تجارية كبرى عاملة فى مجال السوبر ماركت محليا منها "بنده السعودية" على شراء باقى فروع "ألفا ماركت" والبالغ عددها 6.