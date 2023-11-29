تراند اليوم : كيف حصل عمرو أديب على الجنسية السعودية ومن هم حَمَلتها في مصر؟

صحيفة الخليج 365: أثيرت تساؤلات عديدة حول أسباب حصول الإعلامي المصري "عمرو أديب" على الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة

وينص القانوني السعودي على أنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات وأن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

تجنيس الكفاءات

ورغم تلك الشروط إلاّ أن أمرا ملكيا صدر في 2019 فتح الباب لعمرو أديب حيث نص هذا الأمر على فتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

الأوامر الملكية

وفي 2021 كان للمصريين نصيب في الأوامر الملكية التي صدرت بمنح الجنسية بعد صدور الأمر الخاص بهذا الشأن في عام 2019 باعتبارهم من أصحاب الكفاءات والمتميزين في مجالاتهم.

الهندسة الكهربائية

عمرو عوض الله كان من بين الحاصلين على الجنسية السعودية وفقًا لهذا الأمر الملكي وهو مهندس ورائد أعمال مصري أمريكي حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية وهو مستثمر في عدد من الشركات الناشئة وشغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من الشركات.

المناصب الهامة

أما الثاني فهو محمد علي جودتوهو رجل أعمال مصري وكبير مسؤولي الأعمال السابق لغوغل إكس وشغل العديد من المناصب الهامة في شركات عالمية مختلفة ويعتبر أحد الكفاءات التي سعت المملكة العربية السعودية لتجنيسها بالجنسية السعودية.

الجنسية السعودية

الجدير بالذكر أن الإعلامي المصري عمرو أديب، أعلن خلال برنامجه "الحكاية" عن حصوله على الجنسية السعودية، قائلا: "منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن لدي الجنسية المصرية والجنسية السعودية، وأود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز.. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".