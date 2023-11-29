شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: الفوز بإكسبو 2030 يجسد التطلعات الطموحة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية بدولة الكويت إن فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030، يجسد الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-،

ووجهت الوزارة تهنئة دولة الكويت للمملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وأكدت في بيان لها، أن ذلك يأتي استكمالًا لبقية الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية، والمتسقة مع رؤية المملكة 2030 التي تعود بالنفع عليها وعلى بقية الدول في المنطقة.

إنجاز مستحق

وأضافت الخارجية الكويتية: في هذا الإطار ترى دولة الكويت أن هذا الإنجاز المستحق الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيقه، ثمرة للجهود الوطنية المبذولة في إطار ديمومة المكانة الدولية التي تحظى بها.

وأكدت أن هذا الإنجاز يُعد استكمالًا لمسيرة النجاح الخليجية، وتجسيدًا للنهضة الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع.