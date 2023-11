شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "الاتصالات": الفوز بتنظيم إكسبو 2030 يعكس طموح القيادة لرفعة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي أن الفوز بتنظيم إكسبو 2030 يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحها لهذا الوطن ورفعته، وذلك من خلال جعل المملكة أنموذجًا ناجحًا ورائدًا عالميًا.

ورفع د. التميمي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض.

وأضاف: باستضافة الرياض معرض إكسبو 2030، يُتاح للعالم اكتشاف مقومات هذا الوطن وشبابه وما صنعوه من قصص نجاح ملهمة، وتحولات قادتها رؤية المملكة 2030، ما سيؤدي لإقامة نسخة غير مسبوقة من المعرض العالمي وبأعلى مراتب الابتكار.

مكانة المملكة عالميًا

وأكد محافظ هيئة الاتصالات أن فوز المملكة بفارق مضاعف عن منافسيها دليل على مكانة المملكة عالميًا وإسهاماتها على مختلف الأصعدة، إذ اعتادت المملكة بدعم قيادتها، على تبوء أعلى المناصب الدولية وعضوية منظماتها المؤثرة والفاعلة وتعزيز التعاون مع شركائها، وتحقق بفضل دعم القيادة العديد من المنجزات التي سنتشاركها مع العالم في إكسبو 2030.

وأوضح أن توجيهات القيادة قادت مواطنيها لأن يلهموا أجيالهم بالوصول إلى الفضاء، ويعززوا مكانتهم عالميًا بمبادرات تقود الجهود الدولية في مجال الاتصالات والتقنية والاستدامة، ويرفعوا رايتهم الخضراء في محافل متخصصة تمكن تقنيات المستقبل، ويصنعوا ابتكارات الغد بتقديم التجارب الريادية لتقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وسيستكشف زوار العالم من خلال معرض إكسبو 2030 وتجاربه المستقبلية كل تلك الدروس المستفادة للوصول لغد أفضل، ومستقبل مشرق لكوكبنا واستدامته.