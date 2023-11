شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان ليندمان: فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030 يجسد رؤيتها الطموحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الرئيس المؤقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، يجسد رؤية المملكة الطموحة لدعوة العالم لتجربة الثقافة السعودية والتاريخ والتحول الاقتصادي السريع.

وهنأت قيادة المملكة العربية السعودية على اختيار العاصمة الرياض لاستضافة المعرض.

وأكدت أن استضافة المعرض ستمكن المملكة من المزيد من الابتكارات الجديدة، والشراكات والاستثمارات التي تسرع النمو والتنمية لعقود قادمة، وستستفيد الشركات السعودية والأمريكية بشكل كبير من المنصات التي سينشئها هذا الحدث.

وأضافت: تماشيًا مع هذه الأهداف، يواصل المجلس ربط الشركات السعودية والأمريكية لتعزيز زيادة التبادل بين البلدين، والتجارة والاستثمار عبر الحدود.

المعرض الأكبر في العالم

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت المملكة في 29 اكتوبر 2021، طلبد استضافة المعرض، وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.