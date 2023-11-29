شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف العلاج السحري للأرق..ضع هذه العشبة في كوب شاي واشربها قبل النوم لتحصل على نوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

النوم هو مشكلة يتعامل معها عدد كبير من البريطانيين يوميًا. يمكن أن يكون الشاي عند تناوله في المساء بمثابة مهدئ. يمكن أن يكون النوم المريح محاولة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبعض ، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن 36٪ من البريطانيين يعانون من صعوبة النوم ، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وجد الباحثون الذين يسعون لمكافحة الأرق أن بعض الأعشاب لها تأثيرات مضادة للأرق. ثبت أن أحد الشاي ، على وجه الخصوص ، يعمل كمهدئ.

تأثير النوم على الصحة الإدراكية في حين أن تأثيرات ليلة بلا نوم على قدراتنا العقلية ستكون صارخة ، إلا أن الأرق يمكن أن يلحق أضرارًا طويلة الأمد بالصحة الإدراكية بصمت. أظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nature Communication ، أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في أحد ليالي الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف ، مقارنة بمن ينامون سبع ساعات. كيف يمكن للمليسة مساعدة في علاج الأرق؟ نظرًا لأن أسباب الأرق غير معروفة تمامًا ، فإن العادات الجيدة قبل النوم تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة النوم. تعتبر العشبة المليسة واحدة من الأعشاب التي تستخدم منذ فترة طويلة لتقليل التوتر وتحسين نوعية النوم. يمكن استخدام المليسة لعلاج العديد من الحالات الطبية مثل القلق والتعب والصداع والهضم. تحتوي المليسة على مركب يسمى حمض الرومارينك الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات. يُعتقد أن هذا المركب يساعد في تحسين النوم لدى المرضى الذين يعانون من الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم. أظهرت دراسة أن العشبة تحسنت بشكل كبير جودة النوم لدى النساء في فترة ما حول الطمث. كما أظهرت دراسة أخرى أن استخدام العشبة مع جذر حشيشة الهر أدى إلى تحسين كبير في نوعية النوم لدى النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث.

كيف تعمل المليسة على تحسين النوم؟ أظهرت الدراسات أن المليسة تدعم إنتاج الناقل العصبي GABA الذي يساعد في إدارة ردود الفعل التي يقوم بها الجسم تجاه الإجهاد. تمتلك المليسة أيضًا تأثيرات مهدئة خفيفة وتحفز إنتاج السيروتونين في الدماغ مما يعزز الشعور بالسعادة. أشار المشاركون في الدراسات إلى أن تناول المليسة يجعلهم يشعرون بالهدوء والنعاس. في دراسة سريرية أجريت على متطوعين يعانون من اضطرابات النوم والقلق ، تلقوا مستخلص المليسة لمدة 15 يومًا. بعد العلاج ، أبلغ المشاركون عن انخفاض بنسبة 39٪ في الأرق وانخفاض بنسبة 49٪ في القلق.

الاستخدام المناسب للمليسة تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي المصنوع من المليسة يمكن أن يقلل من أعراض الأرق بنسبة 42٪. يمكن تناول العشبة كمكمل غذائي أو فركها على الجلد في غسول. يمكن استخدام المليسة كبديل لوسائل المساعدة على النوم الإلزامية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم. يمكن الاستفادة من فوائد المليسة عن طريق تناولها في الشاي أو استخدامها كمكمل غذائي.

من المهم أن نذكر أنه قبل تناول أي مكمل غذائي أو عشبة طبية ، يجب استشارة الطبيب المعالج لتحديد الجرعة المناسبة والتأكد من عدم وجود تفاعلات مع الأدوية الأخرى.