رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اجتماع برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، الذي يأتي ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأكد أهمية التركيز على العناصر والملاحظات المهمة التي يتم استقبالها عبر مركز البلاغات 940، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، منوّهاً بضرورة معالجة البلاغات والانتهاء منها بشكل تام وبأسرع وقت ممكن.

واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية التي جرى خلالها مناقشة المسار الأول والمسار الثاني الذي تم فيه إعطاء الأولوية لمعالجة عناصر التشوه البصري ذات الصلة بالمباني للاستفادة من الجهود الجارية لتطبيق شهادات امتثال المباني، كما نوقشت طلبات شهادة امتثال المباني، حيث بلغت إجمالي الطلبات للشهادة (310)، وتم إصدار (34) شهادة امتثال لمبان قائمة.