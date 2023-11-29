وأكد أهمية التركيز على العناصر والملاحظات المهمة التي يتم استقبالها عبر مركز البلاغات 940، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها، لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، منوّهاً بضرورة معالجة البلاغات والانتهاء منها بشكل تام وبأسرع وقت ممكن.
واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية التي جرى خلالها مناقشة المسار الأول والمسار الثاني الذي تم فيه إعطاء الأولوية لمعالجة عناصر التشوه البصري ذات الصلة بالمباني للاستفادة من الجهود الجارية لتطبيق شهادات امتثال المباني، كما نوقشت طلبات شهادة امتثال المباني، حيث بلغت إجمالي الطلبات للشهادة (310)، وتم إصدار (34) شهادة امتثال لمبان قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسين المشهد الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.