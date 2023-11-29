شكرا لمتابعة خبر عن هل المبالغة في قيمة المهر تسبب مشاكل بين الزوجين في المستقبل.. مأذون يجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب المأذون الشرعي أبو إلياس ‏على سؤال هل المبالغة في قيمة المهر تسبب مشاكل بين الزوجين في المستقبل. وقال أبو إلياس بأن الزواج يعتبر باب رزق لصاحب العطاء والصدق في النية والتوكل على الله. وأضاف أبو إلياس بأن قديما كان صاحب أقل مهر هو الأكثر ثقة وصدق، ويحافظ على زوجته ويقدرها. وتابع أبو إلياس بأن المهر المعقول خلال تلك الفترة من 20 إلى 40 ألف ريال.