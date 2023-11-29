انت الان تتابع كمية من الوقود وعشرات شاحنات المساعدات تصل إلى شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 5:34 صباحاً

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "إن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قامت بإيصال الوقود إلى محطة المياه الرئيسة في غزة يوم الإثنين، التي وزعتها بدورها على مرافق المياه والصرف الصحي جنوب القطاع". وأوضح ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي، أن إمدادات المياه الصالحة للشرب إلى الجنوب عبر خطَي أنابيب قادمين من إسرائيل مستمرة، مبيناً أن العشرات من شاحنات المساعدات التابعة "للأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصلت إلى المناطق الواقعة شمال غزة. وتضمنت المساعدات إمدادات طبية وأغذية جاهزة للأكل ودقيق القمح والمياه المعبأة وخيامًا وبطانيات، تم تسليمها إلى أربعة ملاجئ تابعة للأونروا، وثلاثة مستودعات رئيسة للتوزيع لاحقًا. وشملت المساعدات كذلك بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كميات صغيرة من الوقود الذي تم تسليمه إلى مرافق إنتاج المياه للعمل على إعادة تشغيلها بعد الانتهاء من الإصلاحات. وأشار إلى أنه من أجل التمكن من تلبية النطاق الهائل من الاحتياجات، دعا العاملين في مجال الإغاثة إلى إعادة فتح مزيد من المعابر فورًا، بما في ذلك عودة ودخول البضائع التجارية إلى غزة. وأوضح أن هذه الإجراءات صارت أكثر إلحاحًا مع استمرار الهدنة الحالية، لأن مزيداً من الأشخاص يتحركون الآن عبر المناطق التي قد تكون بها ذخائر غير منفجرة. وأعلن دوجاريك؛ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ سيتحدث اليوم الأربعاء أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، فيما ستمثله نائبته لإلقاء كلمته في الاحتفال السنوي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر.

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