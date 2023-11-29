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تراند اليوم : شاهد.. المنزل الذي سكنه الفنان الراحل بشير حمد شنان في الرياض قبل وبعد الشهرة

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صحيفة الخليج 365: استعرض صانع المحتوى "الهاوي أبو عبد الله"، المنزل المتواضع الذي سكنه الفنان الراحل بشير حمد شنان في حي الشميسي بالرياض قبل وبعد الشهرة.

وأبان الفيديو البيت الشعبي القديم مسقوف بألواح من الخشب، وأشار صانع المحتوى إلى أن الفنان بشير حمد شنان توفى في سن مبكر وذلك في عام1394 هجريا.

وأظهر المقطع تراكم الأتربة على جدران وحوائط البيت بالإضافة لوجود كمية كبيرة من الكراكيب القديمة والقمامة بسب هجر البيت منذ سنوات طويلة.

يذكر أن بشير شنان، هو فنان شعبي ويعد من أهم الأسماء في الأغنية الشعبية ، وعمره الفني 11 سنة وغنى ما يقارب 400 أغنية. وتوفي في سن الـ 28 جراء أزمة قلبية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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