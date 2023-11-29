شكرا لقرائتكم حالة الطقس اليوم.. ضباب وأمطار متوسطة وغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أتربة وغبار

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 – 5 ) كم ، على محافظتي المهد ووادي الفرع. وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار متوسطة

كذلك نبه المركز من أمطار متوسطة على منطقة جازان خاصة الدرب وبيش وكذلك منطقة عسير وتحديدًا البرك والقحمة حيث تتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع ألأمواج وصواعق رعدية.