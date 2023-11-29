شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤيى الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد السليل ووادي الدواسر أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الحناكية والمهد أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد طريف وعرعر أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد البرك والقحمة أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط الأمطار، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد الدرب وبيشة أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط الأمطار، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد تبوك أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.