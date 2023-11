شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2030.. أمير حائل: القيادة رسخت وجود المملكة في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، عن فخره بما يتحقق للوطن من منجزات تتناقلها وسائل الإعلام العالمية، وتشهد للعالم بأن قيادة خادم الحرمين الشريفين وعضده ولي عهده الأمين، وضعت المملكة في طليعة دول العشرين، ورسخت من وجود المملكة في المحافل الدولية، ورسمت خارطة طريق لمستقبل التنمية والتطوير داخل الوطن وفي كل جزء غالٍ منه.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

منهج عملي دقيق

ونوه أمير حائل بالخطوات المدروسة والمنهج العملي الدقيق لكل مراحل ملف الترشيح لمعرض إكسبو 2030، والمهارة في قيادة التوجه العالمي لترشيح المملكة، رغم المنافسة القوية، ما منح المملكة أصواتًا عالمية تؤمن بأن قصة المملكة الملهمة في هذا العهد الزاهر تستحق أن تُروى، وأن تُقرأ كل تفاصيلها بكل لغات العالم.

وجدد إيمانه العميق والمطلق بالنجاح الكبير لهذه النسخة من استضافة معرض إكسبو 2030، قائلًا: سيرى العالم نسخة فريدة وقصصًا متفردة لإنسان هذه الأرض الطاهرة، وستكون الرياض عاصمة تحتضن جميع الجنسيات من بلاد العالم.

واختتم حديثه بالثناء والشكر للمولى القدير الذي أدام على هذه البلاد أمنها ورخاءها في ظل هذه القيادة الحكيمة، وبهذا الشعب الوفي وهذه العقول السعودية المدهشة القادرة على جذب كل الأنظار لها، وتقديم منتج سعودي لامثيل له.