شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل تعلم بأنّ السُكر أكثر إدمانًا من الكوكايين؟ نعم، فتناول السُكر بكميات كبيرة قد يسبب الإدمان عليه بشكل دائم، إذ يعد الإمتناع عنه ليوم واحد فقط يعد تحدي كبير لتلك الفئات. قد تعتقد أن السُكر يتركز فقط في الحلويات المتنوعة، لكن في الحقيقة تتواجد نسب معينة من السكر في الأطعمة الأخرى التي نتناولها، مثل: الشاي المثلج، القهوة المعلبة، الكاتشاب، مشروبات الطاقة، وغيرها العديد. لذا يجب التنويه أن السُكر جزء أساسي من حياتنا، لكن الكمية هي الأهم دومًا، لذا بعد استشارة أخصائي تغذية سيحدد لك كميات السكر المسموح لك بتناولها في اليوم.

دعنا نتعرف عمّا يحدث لجسمك عند تجنب تناول السكريات لمدة أسبوع واحد فقط.

بدء ظهور الأعراض الانسحابية

كما قلنا في بداية المقال أنّ تأثير السكر كتأثير الكوكايين والمواد المخدرة من ناحية الإدمان، لذا عند ترك السكر بعد التعود على تناوله بكميات كبيرة تبدأ الأعراض الانسحابية بالظهور والتي تشمل على ما يلي: الصداع التعب العام، تقلبات المزاح ، النعاس.

انتظام النوم

هل تعلم أن تناول السكر بكميات كبيرة قد يؤدي لإصابتك بالأرق واضطراب النوم ؟ نعم إذ توجد علاقة ما بين ارتفاع السكر وارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم، إذ بدوره يسبب القلق وصعوبة النوم. لذا إذا امتنعت عن تناول السكر لمدة أسبوع أو أكثر ستجد أنّ نومك بدأ بالانتظام.

نضارة البشرة، وبشرة أكثر شبابًا

هل تعلم أنّ هناك علاقة بين صحة بشرتك وتناول السكر؟، إذ يشير تناول السكر بكميات كبيرة لنقصان إفراز الكولاجين اللازم لنضارة البشرة وصحتها، لذا ستجد أنّ بشرتك بدأت تتحسن عند توقفك عن تناول السكر لمدة أسبوع أو أكثر، إذ تزداد رطوبة البشرة وتبدو أكثر إشراقُا ممّا كانت عليه سابقٌا. كما هو متعارف بكون السكر يساعد على ظهور تجاعيد البشرة، لذا تخيل ماذا يحدث لبشرتك عند التوقف عن تناول السكر، ستبدو أكثر شبابًا وبشرة أصغر عُمرًا.

فقدان الوزن

يعد السكر عاملًا قويًا في صعوبة فقدان الوزن، لذا قد تلاحظ بدء فقدان الوزن لو بكميات قليلة ( كملاحظة نحافة الخصر لديك) عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع أو أكثر، قد يكون فقدان الوزن بطيئًا نوعًا ما، لكن ستجد النتيجة فيما بعد. تذكر أنّ تناول السكر بالكميات المناسبة والمعتدلة لا يتسبب في زيادة الوزن مطلقًا.

زيادة النشاط اليومي

بعد الاعتياد على الأعراض الانسحابية، يبدأ جسمك بالاعتياد على غياب السُكر ويبدأ بزيادة الإنتاجية. قد تشعر بالتعب والإرهاق نتيجة فقدان السكر، يمكنك تناول بدائل السكر في مثل هذه الحالات لإمداد جسمك بالطاقة اللازمة لإنهاء مهام يومك، مثل تناول الخضروات والفواكه.