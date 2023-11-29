غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 6:26 صباحاً

غرقت سفينة شحن يُعتقد أنها صينية، في المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا اليوم؛ حسب ما ذكرته قوات خفر السواحل الكورية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن قوات خفر السواحل قولها: "إنها تَلَقّت تقريرًا يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن، تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيو (422 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول)". وتُحقق قوات خفر السواحل فيما إذا كانت هناك أي محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا؛ مشيرة إلى عدم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.

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