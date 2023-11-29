"الإرشاد الزراعي" يوضح آلية عملية الإكثار البذري لـ"الفستق"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الإرشاد الزراعي أن الإكثار البذري لشجرة الفستق المرشح توطينها في المملكة يعتمد على زراعة بذور الفستق مكتملة النضج من خلال اللون المميز للصنف ومن إنتاج العام نفسه.

وأوضح الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن ذلك يأتي بعد نقع البذور في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل في نهاية شهر نوفمبر حتى بداية شهر فبراير.

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