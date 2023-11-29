انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع بعد تعطل صادرات كازاخستان وروسيا بسبب عاصفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 6:45 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط (الأربعاء)، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود، صادرات كازاخستان وروسيا من الخام؛ مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات بينما يترقب المستثمرون قرارًا حاسمًا من تحالف "أوبك" قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.6% إلى 76.86 دولارًا للبرميل. وعطّلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميًّا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا؛ وفقًا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية من البلدين. ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعًا وزاريًّا عبر الإنترنت غدًا (الخميس)؛ لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله لبضعة أيام، وأفادت 4 مصادر بأن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلًا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

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