انت الان تتابع بـ 35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 7:00 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية، فيما سجّلت طريف 7 درجات فقط. وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان وشرورة وينبع 33 مئوية، وكل من وادي الدواسر والقنفذة 32 درجة، فيما سجّلت المدينة المنوّرة وبيشة 31 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 7 درجات، تليها السودة 8 مئوية، ثم أبها وحائل والقريات 9 درجات، وبريدة وعرعر 10 مئوية. وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات وطريف والطائف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء والسودة نسبة رطوبة 90%.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ 35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.