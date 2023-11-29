تراند اليوم : صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو البريطاني.. والكشف عن قيمة الصفقة!

صحيفة الخليج 365: وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء حصة 10% في مطار هيثرو من شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة فيروفيال. بحسب BBC.

وسيتم بيع 15% أخرى من الشركة الأم FGP Topco إلى صندوق الأسهم الخاصة Ardian ومقره فرنسا.

وأعلنت شركة فيروفيال، التي تمتلك حصة منذ عام 2006، أن قيمة الصفقة تبلغ 2.37 مليار جنيه استرليني (3 مليارات دولار).

ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط التنظيمية، وفقًا للشركة. وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها ستنهي استثمار فيروفيال في مشغل المطارات في المملكة المتحدة والذي بدأ بنسبة 56% ولكن تم تخفيضه إلى 25% بحلول عام 2013.