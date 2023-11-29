شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة السعودية الـ23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يُسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

إشادة بالدعم السعودي

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثمنين الوقفة السعودية غير المستغربة لنجدتهم وتقديم العون الإنساني العاجل لهم الذي خفف الكثير من معاناتهم.