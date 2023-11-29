شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2030.. أمير المدينة المنورة: نعيش إنجازًا جديدًا سيقودنا إلى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إننا نعيش اليوم إنجازًا سعوديًا جديدًا سيقودنا إلى المستقبل بإذن الله.

ورفع أمير المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، خالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأكد أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي المهم يؤكد العمق الحضاري والثقافي الذي تتمتع به، ويرسم صورًا من ملامح ثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي في ظل الموقع الجغرافي الإستراتيجي في قلب العالم.

تعزيز البنية التحتية المميزة

ونوه الأمير فيصل بن سلمان بجهود الدولة في تعزيز مستوى البنية التحتية المميزة، الأمر الذي أسهم في تأهيل المملكة للمنافسة على استضافة واحتضان هذه النوعية من الأحداث والفعاليات العالمية، بالتزامن مع اكتمال المشاريع التطويرية والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق هذا المحفل الدولي الذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 40 مليون زائر في قلب المملكة.

واختتم تصريحه بهذه المناسبة، بتقديم التهنئة للشعب السعودي الكريم وكل الشعوب العربية والإسلامية، وكل محب لبلادنا الغالية من جميع أقطار العالم، سائلًا الله -جل في علاه- أن يوفق قادتنا إلى كل خير، وأن يديم على بلادنا الإنجازات المتتالية.