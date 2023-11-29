شكرا لقرائتكم خبر عن الصويان: "إكسبو 2030" يؤكد أن المملكة نافذة العالم إلى أحدث الابتكارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد بن محمد الصويان، أن فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، يأتي تجسيدًا لمكانة المملكة بوصفها محطة المستقبل ونافذة العالم إلى أحدث الابتكارات، من أجل استشراف غدٍ أفضل ومستقبل رقمي مزدهر.

ورفع الصويان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة المعرض في مدينة الرياض.

وقال الصويان إن إكسبو الرياض 2030 يرسخ النهضة الرقمية المتقدمة التي يتعاظم بها التطور العالمي، مشيرًا إلى أنه يأتي امتدادًا لنجاحات المملكة في المجالات كافة.

المعرض الأكبر في العالم

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت المملكة في 29 أكتوبر 2021، طلب استضافة المعرض، وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.