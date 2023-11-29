شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سبل": "إكسبو 2030" إنجاز يؤكد دور المملكة في المشهد التفاعلي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" م. آنف بن أحمد أبانمي أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 إنجاز تاريخي يؤكد دور المملكة في المشهد التفاعلي الإنساني، وجهودها لترسيخ الحوار والتواصل كآليات لصناعة الحاضر وصياغة المستقبل، وعزمها العمل على تعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات، وتسليط الضوء على التقدم والتطور الذي حققته المملكة في مختلف المجالات.

ورفع رئيس "سبل" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

المعرض الأكبر في العالم

وأعلنت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض لتنظيم إكسبو 2030، المعرض الأكبر على مستوى العالم، فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030.

وقدمت المملكة في 29 أكتوبر 2021، طلب استضافة المعرض، وذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس.