السعودية | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهنئ القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأشار معاليه إلى أن استضافة إكسبو ٢٠٣٠ في الرياض، تتماشى مع سياسة المملكة الراسخة، التي تشدد على أهمية مد جسور التعاون والتواصل مع العالم، والتكاتف لمواجهة التحديات العالمية كافة، منوهاً باستضافة الرياض لهذا الحدث العالمي لما تملكه من مقومات النجاح على مختلف الأصعدة، وما يؤكد ذلك هو ثقة المجتمع الدولي بما تمتلكها المملكة بدعم من قيادتها الرشيدة – أيدها الله – من إمكانيات هائلة، انعكس ذلك من خلال فوزها بالتصويت الدولي عن جدارة واستحقاق.

وأوضح الحقيل مختتمًا أن الفوز بالاستضافة سيكون فرصة مناسبة لعرض رؤية المملكة 2030 وتبادل الخبرات والابتكارات مع العالم، داعياً الله – عز وجل – أن يوفق المملكة العربية السعودية لتقديم نسخة تاريخية غير مسبوقة لهذا الحدث العالمي.